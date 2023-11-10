Инстасамка задумала возвести себе памятник

Ведущий Ютуб-шоу "Плюшки", звезда КВН Богдан Лисевский, гостем которого стала Дарья Зотеева, отпустил шутку, что был в родном городе исполнительницы Тобольске (Тюменская область) и видел памятник певице.

Инстасамка не стала юлить, заявив, что такого памятника не существует в природе, но это временно.

Дарья отметила, что пока она соберется себе возводить монумент, то в ее родном Тобольске можно будет все.

Лисевский назвал город местом возможностей, похвалив знаменитость за красивую цель.