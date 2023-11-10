Появился первый в истории мировой обувной магазин сети быстрого питания

18:33 2023-11-10
Появился первый в истории мировой обувной магазин сети быстрого питания

Что общего у McDonald's и Crocs: они объединились, чтобы представить самую неожиданную новую линейку обуви этого лета.

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В среду, 8 ноября, в полдень в коллекции McDonald's x Crocs представлена обувь, вдохновленная классическими персонажами McDonald's, включая Гамбургер, Гримасу и Берди.

Конечно, Crocs не был бы полным без нескольких аксессуаров, поэтому поклонники McDonald's также могут заполучить талисманы Jibbitz в виде культовых блюд сети быстрого питания, включая картофель фри, Биг-мак и фирменные золотые арки.

В ассортименте обуви представлены сандалии Grimace x Crocs Cozy, разумеется, фиолетового цвета с подкладкой из искусственного меха по цене 119,99 долларов. К ней также прилагается коктейль Jibbitz Macca's shake charm.

Классический сабо от Birdie x Crocs Classic в розово-желтом цвете с шармом McDonald's Egg McMuffin Jibbitz charm стоит 129,99 долларов, в то время как Hamburglar x Classic Clog украшен знаменитыми черно-белыми полосками персонажа и шармом hamburger Jibbitz charm за 129,99 долларов.

Последняя обувь в ассортименте - это клоги McDonald's x Crocs Classic фирменного красного цвета с желтой отделкой и тремя фирменными фишками Jibbitz в виде куриных наггетсов, картофеля фри и биг-мака по цене 119,99 долларов.

Если вы хотите поднять свой образ на новый уровень, вы можете дополнить образ носками с персонажами в тон и дополнить свои аксессуары пятью шармами Jibbitz в тематике McDonald's за $ 39,99.

Новый ассортимент Crocs теперь доступен в магазинах crocs.com.au и Platypus и будет доступен до тех пор, пока не закончатся запасы.

Аманда Накад, директор по маркетингу McDonald's Australia:

Мы рады объединиться с Crocs — еще одним брендом, глубоко укоренившимся в культуре, — в нашей первой в истории глобальной обувной коллаборации и с нетерпением ждем, когда наши австралийские покупатели будут качать Crocs на улицах Австралии.

Это знаменательная неделя для поклонников McDonald's. Ограниченный набор из 56 предметов brick building дает поклонникам возможность создать свой собственный мини-ресторан. Набор был выпущен в честь празднования Дня Макхэппи 18 ноября и будет доступен только ограниченное время.

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