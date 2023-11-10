Курская область - второй регион России, который отказался от абортов

20:06 2023-11-10
Курская область - второй регион России, который отказался от абортов

В частных клиниках города отказались от лицензии на проведение абортов. В областном перинатальном центре организовали круглый стол для обсуждения этой темы.

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В дискуссии участвовали заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, министр областного здравоохранения Екатерина Письменная и представители руководства государственных и коммерческих медицинских учреждений.

Ранее от проведения абортов отказались частные клиники Крыма, теперь их примеру последовали в Курской области.

По словам Белостоцкого, президент России поручил разработать во всех регионах страны с последующим утверждением в Министерстве здравоохранения и Министерстве труда и соцзащиты областные программы по демографической политике.

Главнейший пункт в такой программе - уменьшение численности женщин, желающих прервать беременность.

Как отметил вице-губернатор, коммерческие клиники области отказались от лицензии на химическое прерывание беременности. По его словам, с женщинами, которые хотят сделать аборт, ведется серьезная работа.

И сейчас примерно 92% женщин, которые принимают решении о прерывании беременности, будут находиться в государственных клиниках, где мы активно ведём с ними работу. Мы проводим анкетирование, выясняем проблемы, по которым они приняли решение об аборте, мы помогаем им, даём им время подумать. То есть активно участвуем в том, чтобы сохранить каждого ребёнка.

Сегодня благодаря усиленному вниманию к проблеме удается спасти жизнь каждого 3-го ребенка.

Согласно программе демографической политики Курской области, к 2025 году этот показатель планируется поднять до 40%.

Из пяти имеющихся медицинских клиник с лицензией на проведение химических абортов четыре учреждения уже отказались от таких операций.

Ранее, в Тверской области приняли законопроект об ответственности в виде административного штрафа за склонение женщины к аборту.

До этого министр здравоохранения Мурашко заявил о необходимости введения ограничений на реализацию препаратов для прерывания беременности.

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