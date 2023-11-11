Дональд Трамп обвинил судью, который ведет его процесс, в публикации фото сомнительного характера

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил судью, председательствующего на его процессе по гражданскому мошенничеству на сумму 250 миллионов долларов, в размещении цветных фотографий в бюллетене выпускников его средней школы на Лонг-Айленде.

Через несколько часов после того, как дочь Трампа Иванка дала показания в зале суда перед судьей Артуром Энгороном, экс-президент Америки перепечатал статью с сайта Gateway Pundit, в которой утверждалось, что судья опубликовал свои фото с обнаженной грудью в онлайн-рассылке.

Энгорон, выпускник 1967-го года государственной школы в Уиллистоне в штате Нью-Йорк, на самом деле курировал информационный бюллетень, обслуживающий коллег-выпускников.

В статье без каких-либо доказательств утверждается, что на снимках изображен Энгорон, хотя из информационных бюллетеней это не очевидно.

Энгорон отказался от комментариев, адресовав вопросы представителю судебной системы Нью-Йорка.