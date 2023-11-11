Косатки потопили еще одно судно в Гибралтарском проливе

Польская яхта Grazie Mamma II во время круиза по Средиземному морю столкнулась со стаей косаток у берегов Марокко.

Морские животные били по рулю яхты 45 минут и нанесли судну значительный ущерб. Спасатели и марокканский флот пытались отбуксировать яхту в безопасное место, но в конечном итоге она затонула недалеко от гавани Танжер-Мед. Экипаж не пострадал.

Новости о кораблекрушении усилили обеспокоенность многих моряков у западного побережья Пиренейского полуострова, где морские биологи изучают загадочное явление. Косатки толкают и протаранивают суда, что за последние два года привело к потоплению уже 4 кораблей.

Косатки, самый крупный вид в семействе дельфинов, являются игривыми хищниками, которые охотятся на акул, китов и другую добычу, но обычно дружелюбны по отношению к людям.

Порода животных, которые охотятся в Гибралтарском проливе, находится под угрозой исчезновения. Всплеск их необычного поведения наблюдается с 2020 года. Небольшая группа этих морских животных преследовала суда на оживленных маршрутах, окружающих Португалию, Испанию и Марокко.

Косатки сложны, умны и очень общительны, - заявил исследователь и автор книг о касатках Эрих Хойт.

Эксперты отвергают утверждение о нападении косаток на суда. Они считают, что морские животные воспринимают штурвалы кораблей как игрушки, и потому ведут себя соответственно.