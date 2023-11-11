Молодая россиянка одна растит 22 детей, ожидая возвращения богатого мужа из тюрьмы

С миллионером из Турции Галипом Озтюрком россиянка Кристина познакомилась в Турции, влюбленные сразу же стали вместе жить. Избранник старше девушки на 33 года, и она обещала ему рожать каждый год, сообщает СтарХит.

Но со временем супруги решили, что для таких целей им проще нанимать суррогатных мам. Многодетное семейство сегодня проживает в Грузии.

22 наших чудесных ребенка - наша гордость! Каждый дарит тепло и любовь! - писала Кристина Озтюрк.

С малышами 26-летней маме помогает целый штат нянь. А ее муж попал в тюрьму - на 8 лет. Причиной его заключения стали проблемы с законом в Турции: миллионера подозревали в денежных махинациях и других серьезных преступлениях.