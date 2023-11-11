После скандала со Стасом Садальским с радаров исчезла звезда «Сватов» Татьяна Кравченко

13:13 2023-11-11
После скандала со Стасом Садальским с радаров исчезла звезда «Сватов» Татьяна Кравченко

Как узнали журналисты, артистка сегодня играет в театре и снялась в нынешнем году сериале «Вика-ураган».

Народная артистка РФ Татьяна Кравченко пропала с радаров после скандала с Садальским. Поклонники стали волноваться за ее судьбу, когда звезда зимой сорвала гастроли в Санкт-Петербург, и ей пришлось срочно искать замену, сообщает 5-tv.ru.

Позже актриса заявила, что из-за этой истории она навсегда поставила крест на отношениях с Садальским.

Тиражирование мифов о якобы моей алкогольной зависимости омерзительно.

Я за свою долгую актерскую карьеру в театре и в кино ни одной репетиции, спектакля или съемки не сорвала, — подчеркивала артистка.

Как узнало издание, звезда "сватов" сегодня занята в постановках Московского театра «Ленком Марка Захарова». В 2023-м она также снялась в сериале «Вика-ураган», где сыграла Генеральшу.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
16:00

Светлана Игнатьева

Алла Пугачева призналась, что «любит и жалеет народ»

Алла Пугачева призналась, что «любит и жалеет народ»

Примадонна обратилась к своим хейтерам, заявив, что многомиллионная армия поклонников никогда ее не предаст.
Храмова Оксана
16:00

Храмова Оксана

Пожилая женщина из Молодечно за ремонт телевизора отдала мошенникам 4000 рублей

Пожилая женщина из Молодечно за ремонт телевизора отдала мошенникам 4000 рублей

Жительница Молодечно, пенсионерка, хотела отремонтировать телевизор и позвонила по объявлению. Ответил мужчина и обещал прислать мастера завтра утром. Тот пришел и оценил свои услуги в 600 рублей.
Светлана Игнатьева
15:44

Светлана Игнатьева

Вместе с СССР появились и граждане с необычными фамилиями

Вместе с СССР появились и граждане с необычными фамилиями

У большинства россиян фамилии появились лишь в 30-е годы 20-го века, когда объявили всеобщую паспортизацию.
Игнат Ветров
15:34

Игнат Ветров

Пластика Линды Евангелисты сыграла с ней жуткую шутку

Пластика Линды Евангелисты сыграла с ней жуткую шутку

После окончания школы Евангалиста подписала контракт с Elite, но снималась для обложки журналов нечасто.
Эльза Ли
15:33

Эльза Ли

Национальный фонд сна обнародовал наилучшую позу для сна

Национальный фонд сна обнародовал наилучшую позу для сна

Исследователи назвали самую полезную и самую вредную для здоровья позу сна.
Антон Райт
15:29

Антон Райт

В родословной Лагерфельда много тайн, так и непонятно, когда он родился

В родословной Лагерфельда много тайн, так и непонятно, когда он родился

По официальным сведениям, в 1933 году – в год прихода Гитлера к власти, по другим – в 1938-м.
Эльза Ли
15:29

Эльза Ли

Онлайн-детокс не всегда позитивно влияет на психологическое состояние

Онлайн-детокс не всегда позитивно влияет на психологическое состояние

Исследование Даремского университета развенчало миф о пользе отказа от соцсетей.
article_image 16:37

Mazda готовит к возвращению в серию легендарный роторный мотор

Японская компания Mazda недавно подала несколько патентов, в которых описывается роторный двигатель с турбонаддувом, который, если он будет запущен в производство, может стать основной будущего преемника RX-7 и RX-8.

article_image 16:36

Стали известны самые популярные внедорожники Москвы

На данный момент в столице РФ Москве насчитывается 1,21 миллиона кроссоверов и внедорожников, что составляет треть всего парка легковых автомобилей города (32,4%), сообщает Autostat.ru

article_image 16:33

COMMERCIAL EXTREME TRUCK

Самый большой в мире пикап был выпущен американской компанией International под названием Commercial Extreme Truck.