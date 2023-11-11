После скандала со Стасом Садальским с радаров исчезла звезда «Сватов» Татьяна Кравченко

Народная артистка РФ Татьяна Кравченко пропала с радаров после скандала с Садальским. Поклонники стали волноваться за ее судьбу, когда звезда зимой сорвала гастроли в Санкт-Петербург, и ей пришлось срочно искать замену, сообщает 5-tv.ru.

Позже актриса заявила, что из-за этой истории она навсегда поставила крест на отношениях с Садальским.

Тиражирование мифов о якобы моей алкогольной зависимости омерзительно. Я за свою долгую актерскую карьеру в театре и в кино ни одной репетиции, спектакля или съемки не сорвала, — подчеркивала артистка.

Как узнало издание, звезда "сватов" сегодня занята в постановках Московского театра «Ленком Марка Захарова». В 2023-м она также снялась в сериале «Вика-ураган», где сыграла Генеральшу.