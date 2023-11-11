Активисты призвали лишить Наталию Орейро гражданства России из-за голой груди и ЛГБТ-парада

Представители «Сибирской правозащитной группы "Радетель"» обратились в Генпрокуратуру и МВД России с просьбой лишить российского гражданства Наталью Орейро. Активисты требуют привлечения 46-летней артистки к административной ответственности, сообщает Космополитен.

Один из авторов этого обращения Иван Квасницкий заявил, что он потратил 6 часов на изучение в соцсетях контента звезды сериала «Дикий ангел».

Орейро приняла участие в гей-параде в Буэнос-Айресе, — указал активист. А два года назад актриса получила гражданство РФ. В 2018 году певица в свитере с ЛГБТ-символикой приходит на передачу Радио России и отмечает, что против гомофобии в России. В 2022 году, после получения российского гражданства, она сфотографировалась голая в сапогах с символикой ЛГБТ и выставила у себя на странице в открытом пространстве. То есть, Наталия давно и целенаправленно пропагандирует содомию.

Квасницкий добавил при этом, что «нам такая Наташа не нужна».