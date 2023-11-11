Внебрачная дочь великого писателя, рожденная от крестьянки: как сложилась судьба Полинет Тургеневой

13:52 2023-11-11
Внебрачная дочь великого писателя, рожденная от крестьянки: как сложилась судьба Полинет Тургеневой

Пелагея появилась на свет в Москве в 1842 году. Девочка была плодом случайной связи Ивана Тургенева и белошвейки Авдотьи Ивановой.

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До 8-летнего возраста Пелагея жила в родовом поместье матери писателя, временами ее забирали в московский дом.

В 1850 году родительница Тургенева умерла, и он приехал на похороны. Тут нерадивый отец вспомнил про свою забытую дочь.

Тургеневу стало совестно, он почувствовал глубокую жалость к девочке и большую вину перед ней.

Особенно грустно ему было видеть, как родная дочка таскает тяжелые ведра с водой из колодца.

Писатель осознал, что ничего в жизни не сделал для своей дочери и попросту забыл о ней в своих заграничных поездках.

Тогда отец решил исправить ошибку и помочь дочери выбраться из тяжелой доли.

Он отправил послание Полине Виардо, певице, с которой был в близких отношениях, рассказал тайну рождения Пелагеи.

Полина Виардо забрала девочку к себе в дом на воспитание. Через 7 лет воспитанница поехала учиться во французский пансион.

Тургенев не только признал свою незаконную дочь, но и дал ей свою фамилию, а имя переиначил на французский лад - Пелагея стала Полинет.

Девушка получила хорошее образование, ее обучили культурным манерам.

В 17 лет Полинет вышла замуж за владельца стекольной фабрики.

В браке счастья не нашла и, бросив мужа, забрала детей и поехала в Швейцарию. Тургенев обеспечивал ее до самой своей смерти.

Однако в посмертном завещании в качестве наследницы указал только свою музу Полину Виардо.

Полинет пришлось вернуться в Париж, где она и осталась жить, зарабатывая на прокорм уроками музыки.

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