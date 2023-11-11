Кейт Мидлтон получила в наследство от Елизаветы Второй уникальные украшения

На похороны Елизаветы Второй герцогиня надела колье из жемчуга с бриллиантовой застежкой стоимостью 30 тысяч долларов. В комплект шли сережки из бахрейнского жемчуга.

Но самое дорогое колье, которое получила Кейт стоит 5 миллионов долларов. У покойной королевы было и еще более драгоценное украшение за 80 миллионов долларов: это колье Низама Хайдарабада, но Кейт его во владение не получила, хотя и надевала.

Носила Кейт и знаменитую тиару Кембриджские узелки любви и браслет, который Филипп подарил Елизавете на свадьбу. Браслет, как и еще коллекцию украшений Кейт подарила Елизавета еще при жизни.