История любви и драгоценного камня: как европейцы узнали об аметрине

Конкистадор Фелипе де Уриола-и-Гоития полюбил дочь вождя индейского племени Аурейос, что в современной Боливии. Свадебным подарком молодоженам стало месторождение аметрина.

Но индейцы не хотели зависеть от чужака, и убили жену Фелипе. Перед смертью она отдала ему в знак любви двухцветный аметрин.

Фелипе вернулся в Европу, и преподнес аметрин в дар королеве Франции. Так, о камне стало известно на европейском континенте.