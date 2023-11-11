История любви и драгоценного камня: как европейцы узнали об аметрине

Конкистадор Фелипе де Уриола-и-Гоития полюбил дочь вождя индейского племени Аурейос, что в современной Боливии. Свадебным подарком молодоженам стало месторождение аметрина.
Но индейцы не хотели зависеть от чужака, и убили жену Фелипе. Перед смертью она отдала ему в знак любви двухцветный аметрин.
Фелипе вернулся в Европу, и преподнес аметрин в дар королеве Франции. Так, о камне стало известно на европейском континенте.
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