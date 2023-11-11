На аукционе в Лондоне продали куртку Майкла Джексона за 306 тысяч долларов

Черно-белая куртка поп-короля Америки Майкла Джексона продана на аукционе Propstore в Лондоне за 306 тысяч долларов.

Эту куртку музыкант надевал в 1984-м году во время съемок рекламы «Поколение Pepsi» .

За 115 тысяч долларов с аукциона продали кожаную куртку La Rocka британского музыканта Джорджа Майкла, в которой звезда снялся в 1987-м году в клипе с американской певицей Аретой Франклин.

А вот желающих купить гитару Gibson, ранее принадлежавшую музыканту Ангусу Янгу из австралийской рок-группы AC/DC, не нашлось.