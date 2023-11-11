Ольга Бузова серьезно травмировалась в Китае

Ольга Бузова травмировалась в Китае во время выхода из гостиницы, сообщает Рeopletalk.ru.

Выхожу не торопясь, как вдруг со всей силы упала на левое колено. Вероятно, по инерции защищала голову: сзади увидела стол и пыталась сгруппироваться, - поделилась певица.

Просто со всей дури - на мраморный пол коленом. Все нормально, но больно и очень неприятно. Притом, что это мое больное колено после ушиба на «Ледниковом периоде». Мы все перепугались, — добавила она.