Мытье с риском для здоровья: стоит ли мыться хозяйственным мылом

У хозяйственного мыла высокий ph-баланс. Поэтому оно сильно сушит кожу, что может привести к обезвоживанию и шелушению.

Не все знают, что хозяйственное мыло содержит различные химические компоненты, включая отбеливающие. Это может вызвать аллергию или дерматит.

В хозяйственном мыле почти нет масел и глицерина, которые действуют как увлажнитель. А оттого мыться хозяйственным мылом не стоит, разве что в экстренных случаях.