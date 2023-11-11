Слезы отменяются: как нарезать репчатый лук без дискомфорта

Не нужно никаких хитроумных средств и приспособлений. Поможет просто питьевая вода.
Вопреки расхожему мнению, ею не нужно поливать нож и доску для нарезки: просто наберите в рот глоток воды. Пока режете лук не проглатывайте ее. Так вы избавитесь от неприятных проявлений в виде слез и покрасневшего носа.
Ведь лук очень полезный овощ. Он насыщает организм антоцианами, укрепляющими стенки кровеносных сосудов.
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