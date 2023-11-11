Медведь во Флориде украл с крыльца дома пакет с заказом из доставки еды

15:02 2023-11-11
Медведь во Флориде украл с крыльца дома пакет с заказом из доставки еды

Лесной гость забрал пакет с едой, а позже вернулся за газировкой. Владельцы заметили зверя и не рискнули выйти на улицу.

В городе Орландо медведь украл обед с крыльца дома, который оставил возле порога курьер службы доставки, сообщает Metro.

Происшествие попало на записи камер видеонаблюдения. Из видео видно, как курьер оставляет еду и напитки сети быстрого питания стоимостью 45 долларов.

Доставщик сфотографировал заказ и отправился дальше, а спустя несколько минут пришел медведь.

Лесной гость забрал пакет с едой, а позже вернулся за газировкой. Владельцы заметили зверя и не рискнули выйти на улицу. Как сообщает телеканал Fox, вором оказался черный медведь-барибал. Вес взрослой особи этого хищника может достигать 400 килограммов.

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