Ученые восстановили лицо 60-летнего неандертальца, останки которого нашли во французской пещере

Хорошо сохранившиеся останки мужчины-неандертальца были найдены в 1908-м году тремя священниками в пещере Буффиа-де-Бонневаль на юго-западе Франции, сообщает Вокруг света.

Практически целый скелет лежал на спине в яме длиной 145 сантиметров. Это позволило предположить, что покойный был специально похоронен.

Из-за признаков старческих патологий скелет получил прозвище Старик. У мужчины еще при жизни выпали практически все зубы из-за периодонтита, а на суставах были явные следы артрита. Как установили ученые, мужчина страдал от бруцеллеза - это первый подтвержденный случай зоонозной инфекции.

Итальянские исследователи и бразильский 3D-дизайнер Сисеро Мараес недавно смогли реконструировать лицо Старика. Изучение черепа мужчины подтвердило, что он относился к Homo neanderthalensis, то есть - был неандертальцем

Старик жил примерно в периоде между 47-ю и 56-ю тысячами лет назад, а на момент смерти ему было свыше 60 лет.