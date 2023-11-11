Гипсовый камень ангелит имеет нежно-голубой оттенок, словно крылья ангела

Ангелит представляет собой вид ангидрита. В его структуре много кальция. В сухих условиях в него превращаются гипсовые залежи, но при повышении влажности ангелит снова становится гипсом.

Кроме голубого бывают ангелиты серого, синего и белого оттенков. Плотность камня 3-3,5 балла по шкале Мооса.

Ангелит используют для производства сувенирной продукции и ювелирных изделий. А его крошка пригодна даже для облицовки построек.