Гипсовый камень ангелит имеет нежно-голубой оттенок, словно крылья ангела

Ангелит представляет собой вид ангидрита. В его структуре много кальция. В сухих условиях в него превращаются гипсовые залежи, но при повышении влажности ангелит снова становится гипсом.
Кроме голубого бывают ангелиты серого, синего и белого оттенков. Плотность камня 3-3,5 балла по шкале Мооса.
Ангелит используют для производства сувенирной продукции и ювелирных изделий. А его крошка пригодна даже для облицовки построек.
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