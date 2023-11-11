Психологи Техасского университета рассказали о пользе гнева

Испытуемым предложили посмотреть видео, которое вызывает гнев. После этого им дали интеллектуальные задания в виде видеоигр и головоломок.

Те из участников, которые в момент выполнения заданий чувствовали гнев, выполняли их быстрее и эффективнее. Ученые связывают это с повышением адреналина, активирующего резервы организма.

Но эксперты указывают, что гнев может быть и разрушительной эмоцией. Можно утратить контроль на своими чувствами, и неизвестно, к чему это приведет.