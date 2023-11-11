Жестокая мать, любовь к замужней женщине, дочь от крестьянки: 5 интересных фактов из биографии Тургенева

15:24 2023-11-11
Жестокая мать, любовь к замужней женщине, дочь от крестьянки: 5 интересных фактов из биографии Тургенева

Иван Тургенев, автор "Муму", "Дворянского Гнезда", "Отцов и детей", был не только великим русским писателем, но и обычным человеком со своими странностями, слабостями и ошибками.

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Узнавая больше о Тургеневе как о личности, погружаясь в обстоятельства его жизни, мы больше узнаем о творчестве писателя и учимся лучше понимать его произведения.

Приводим несколько интересных фактов биографии Ивана Сергеевича, о которых не все знают.

Жестокость матери

Мать, Варвара Петровна, была суровая женщина, нередко наказывала своих детей розгами.

Позже она нашла другой рычаг давления на сыновей - финансовый.

Отправляя Ивана учиться в Берлинский университет, в поездку по Италии, она выделила ему достаточно средств.

Когда же сын решил уйти с государственной службы и заняться писательством, его содержание было резко урезано.

Однажды мать жестоко проучила юношу, отправив ему посылку с кирпичами, чтобы проучить за расточительство.

За доставку "ценной" посылки Иван заплатил сам, для этого ему пришлось залезть в долги.

Любовный треугольник

Почти всю свою жизнь писатель был влюблен в Полину Виардо, которая стала для него музой.

Девушка была талантливой певицей. Услышав ее пение, 25-летний Тургенев воспылал страстью к 22-летней Полине.

Позже удалось познакомиться с ней самой и ее мужем - 43 Луи Виардо.

Юноша подружился с семейством, стал часто бывать у них дома, даже подолгу жил там.

Все дальнейшие 40 лет его единственной любовью была Полина. Умер Тургенев на руках у любимой женщины.

Сначала она похоронила мужа, потом другого любящего мужчину.

Некоторые биографы писателя полагают, что у Полины был сын Поль, рожденный от связи с Тургеневым.

Крестьянская дочь

У Тургенева была внебрачная дочь от крестьянской девушки Авдотьи Ивановой - Пелагея.

До 8 лет она проживала в имении матери, иногда в ее доме.

Отец на время забыл о существовании дочери. Вспомнил, когда приехал хоронить мать.

Тогда его одолело чувство вины, писатель решил помочь девочке и сделать из нее светскую барышню, избавить от тяжелого крестьянского труда.

Он отправил Пелагею на воспитание к Полине Виардо, потом девушка училась во французском пансионе.

Пелагею переименовали в Полинет, отец дал свою фамилию и обеспечивал деньгами до конца своей жизни.

Общая тайна с женой Толстого

По молодости Тургенев ухаживал за сестрой Льва Толстого и хотел жениться на ней, но брак не состоялся. И все же Тургенев и Толстой некоторым образом породнились.

У жены Толстого Софьи Берс и Ивана Тургенева была общая сводная сестра.

Отец Софьи до ее рождения завел роман с матерью Ивана Тургенева, от этой связи родилась девочка Варвара.

Жила она в доме Тургеневых в статусе воспитанницы. Она и была сводной сестрой писателя Тургенева и жены Льва Толстого. Эту тайну тщательно скры

Где писалась "Муму"

Когда Тургенев написал вдохновенный некролог в память о Николае Гоголе и опубликовал его в "Московских ведомостях", царь Николай I личным указом определил наказание писателю - месяц тюремного срока.

Именно здесь и была написана знаменитая повесть "Муму". Потом Тургенева сослали в родовое имение под надзор полиции на два года. Вытащил его из ссылки граф А. К. Толстой.

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