В родословной Лагерфельда много тайн, так и непонятно, когда он родился

День рождения он никогда не празднует. От прямых вопросов отмахивается, как от назойливых мух: «Не помню. Ну там, где-то между...»
Где-то между Гамбургом и Любеком, на побережье, там, где до сих пор высятся громоздкие пляжные страндкорбы, среди песков Балтики остались спрятанными, как детский клад, тайны его рождения, его семьи, его детства.
Добросовестные историки там никогда не рыли.
Первой попыталась воговская журналистка Алисия Дрейк, автор книги «Прекрасное падение: мода, гений и блистательные излишества в Париже 1970-х», которую Лагерфельд проклял, доведя дело до суда и запрета для продаж во Франции.
Один из главных пунктов обвинения – Дрейк извратила и переврала его родословную. На самом деле она у Лагерфельда не бюргерская, а самая что ни на есть аристократическая.
Да, отец торговал сухим молоком по американской лицензии. Но дома за столом у них прислуживали слуги в белых перчатках.
За обедом велись философские споры на тему религиозных трудов аббата Шардена. Вечерами мать играла на скрипке и мечтала, что сын станет концертирующим музыкантом.
Это был дом манновских Будденброков, а не мелких лавочников. Во всех своих интервью Лагерфельд будет настаивать на этом так неистово и страстно, как будто речь шла об установлении его законнорожденности.
Зачем это надо Лагерфельду?
Почему человек, так не любящий вспоминать, все чаще и чаще возвращается в послевоенную Германию своего детства? Почему нет ни одного интервью, в котором он бы не процитировал свою мать, фрау Элизабет Лагерфельд?
Может быть, потому, что в прошлом, которое он так ревниво оберегает от любопытных глаз, и таится разгадка его жизни, его успеха, его мифа.
При этом иногда может вдруг огорошить каким-то супероткровенным признанием.
Например, о том, как первый раз к нему, еще совсем подростку, пристал какой-то мутный тип с вполне определенными намерениями и как он бросился к маме, а та, выслушав его, отреагировала на редкость сухо: «А чего ты хочешь? Лучше пойди и посмотри на себя в зеркало».
Она уже тогда все знала про своего сына, больше всего на свете любившего играть в куклы и нюхать флаконы с ее духами.
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