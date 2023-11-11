Пластика Линды Евангелисты сыграла с ней жуткую шутку

15:34 2023-11-11
Пластика Линды Евангелисты сыграла с ней жуткую шутку

После окончания школы Евангалиста подписала контракт с Elite, но снималась для обложки журналов нечасто.

В течение 3 последующих лет, юная модель бралась за любые фотосессии, параллельно работая над своим имиджем.

Ее Судьбу изменило сотрудничество с известным фотографом Питером Линдребгом и фотосессия для журнала Vogue. Теперь ее приглашали на модные показы, и снимали для известных журналов.

Для любой модели фигура и лицо – это инструмент для удержания карьеры.

Так случилось, что Линда немного набрала в весе после беременности. Поэтому она решила летом 2015 года пройти курс CoolSculpting или криолиполиза.

Этот курс направлен на замораживание жировых клеток, в результате чего жировой слой уменьшается на 20-40%. Эксперты говорят, что этот метод чем-то схож на липосакцию только с применением холода.

Правда, результат сразу не виден, но достигает своего пика через 2-3 месяца после процедуры.

Линде не повезло. Вместо того чтобы жировые клетки уменьшались, они начали патологически увеличиваться. Это привело к деформации лица и тела. Выпуклости были не только на бедрах, но и в области подбородка и грудей.

Процедура криолиполиз изменила не только внешность Линды Евангелисты, но и поставила точку на ее карьере.

Так называемое побочное действие криолиполиза существенно изменило ее внешние данные, лишив возможности продолжить карьеру модели.

Несмотря на возраст, Линда все еще пользовалась популярностью, и получала предложения от брендов и модельеров. Не помогли ей и 2 корректирующие операции, которые модель сделала после неудачной процедуры.

Когда ее фотографии попали в социальные сети и Интернет, то поклонники были ошарашены тем, как она стала выглядеть. А Линде Евангелисте пришлось рассказать о том, что с ней случилось, и почему она так долго это скрывала.

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