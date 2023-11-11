Вместе с СССР появились и граждане с необычными фамилиями

15:44 2023-11-11
Вместе с СССР появились и граждане с необычными фамилиями

У большинства россиян фамилии появились лишь в 30-е годы 20-го века, когда объявили всеобщую паспортизацию.

По переписи 1897-го года около 75 процентов населения в Российской империи фамилий не имели. Окончательно фамилии у россиян появились лишь в советскую эпоху - в основном в 30-е годы 20-го века, когда объявили всеобщую паспортизацию.

Если в Центральной России граждане официально имели фамилии, то в глухих деревнях у крестьян иногда вообще никаких документов не было. Чтобы различить их, к имени добавляли имя отца (реже матери) или прозвище.

Ленин в марте 1918 года подписал декрет «О праве граждан изменять свои фамилии и прозвища». У одних была такая потребность из-за неблагозвучности фамилии, у других - из-за ее дворянского либо духовного происхождения.

В это же время в СССР появилось много фамилий-неологизмов. Начало при этом положили пролетарские вожди, бравшие вместо настоящих фамилий псевдонимы: Ленин, Сталин, Молотов, Киров, сообщает Русская семерка.

«Новые» фамилии нередко давали сиротам и детдомовцам. Таким образом появились Авангардовы, Амперовы, Атеистовы, Виленины, Дамировы (от «Даешь мировую революцию»), Декабристовы, Демократовы, Депутатовы, Делегатовы, Комиссаровы, Коммунаровы и другие.

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