Пожилая женщина из Молодечно за ремонт телевизора отдала мошенникам 4000 рублей

16:00 2023-11-11
Пожилая женщина из Молодечно за ремонт телевизора отдала мошенникам 4000 рублей

Жительница Молодечно, пенсионерка, хотела отремонтировать телевизор и позвонила по объявлению. Ответил мужчина и обещал прислать мастера завтра утром. Тот пришел и оценил свои услуги в 600 рублей.

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Сотрудник ремонтной мастерской сделал предварительный осмотр, озвучил примерную цену и забрал телевизор.

Вернулся он через несколько часов и потребовал за ремонт уже не 600, а 4000 рублей.

Женщина растерялась и отдала мошеннику 800 долларов, которые у нее были отложены. Остальную сумму она сняла с карты.

Мастер по ремонту был очень любезен и подвез женщину прямо до банкомата на своей машине. Там и забрал оставшиеся деньги.

Когда он уехал, до пенсионерки начало доходить, что ремонт обошелся ей уж слишком дорого, тем более, телевизор был уже не новый.

Тогда она стала звонить в липовую ремонтную мастерскую, чтобы как-то прояснить ситуацию и разобраться во всем.

Там ей ответили просто и ясно: денег своих она больше не увидит.

Теперь личность мошенника устанавливают сотрудники РОВД.

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