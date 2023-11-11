Пожилая женщина из Молодечно за ремонт телевизора отдала мошенникам 4000 рублей

Сотрудник ремонтной мастерской сделал предварительный осмотр, озвучил примерную цену и забрал телевизор.

Вернулся он через несколько часов и потребовал за ремонт уже не 600, а 4000 рублей.

Женщина растерялась и отдала мошеннику 800 долларов, которые у нее были отложены. Остальную сумму она сняла с карты.

Мастер по ремонту был очень любезен и подвез женщину прямо до банкомата на своей машине. Там и забрал оставшиеся деньги.

Когда он уехал, до пенсионерки начало доходить, что ремонт обошелся ей уж слишком дорого, тем более, телевизор был уже не новый.

Тогда она стала звонить в липовую ремонтную мастерскую, чтобы как-то прояснить ситуацию и разобраться во всем.

Там ей ответили просто и ясно: денег своих она больше не увидит.

Теперь личность мошенника устанавливают сотрудники РОВД.