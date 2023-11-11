11 ноября родился Федор Достоевский - великий классик русской литературы

Федор Михайлович Достоевский дебютировал в литературе как переводчик. Именно он сделал первый в истории перевод романа Оноре де Бальзака "Евгения Гранде" на русский язык.

Будучи юношей, Достоевский очень горевал по поводу смерти Пушкина. По странному стечению обстоятельств это случилось всего через несколько месяцев после смерти матери писателя.

Прославиться на весь мир Федору Михайловичу удалось благодаря роману "Бедные люди". Некрасов, говоря о появлении нового талантливого писателя с Белинским, назвал Достоевского "новым Гоголем".

По роковому совпадению, сестра писателя Варвара тоже стала жертвой нападения, как и старуха-процентщица из романа "Преступление и наказание". Родственницу Достоевского убил дворник, чтобы забрать ее деньги.

В это верится с трудом, но в свое время Федор Михайлович не считался высокооплачиваемым автором. Долгий период времени гонорар за лист печатного текста составлял не более 150 рублей. В то же время более успешный коллега по цеху, Лев Толстой, за такую же работу получал по 500 рублей.

В наши дни в Петербурге проживает праправнук великого писателя Алексей. Своего сына он назвал, видимо, в честь знаменитого родственника, Федором. Получается, что и сегодня в северной столице России можно встретить настоящего Федора Достоевского.