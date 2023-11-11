Глюкоза написала книгу о самой себе

Глюкоза в скором времени планирует издать книгу о самой себе, сообщает Рeopletalk.ru.
Я решила, что лучше это сделать в печатном издании. Рассказать о своем режиме, питании, про нарушения режима.
Ребята, там не так все строго и идеально. Считаю, что поддерживать тело и хорошо выглядеть - это как игра с собой, — сообщила певица в соцсети.
Издание отмечает, что многие звезды делятся с поклонниками бьюти-советами и жизнью в целом. Скажем, Анастасия Решетова в 2017 году выпустила книгу, где рассказала о своем питании и тренировках.
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