Глюкоза написала книгу о самой себе

Глюкоза в скором времени планирует издать книгу о самой себе, сообщает Рeopletalk.ru.

Я решила, что лучше это сделать в печатном издании. Рассказать о своем режиме, питании, про нарушения режима.

Ребята, там не так все строго и идеально. Считаю, что поддерживать тело и хорошо выглядеть - это как игра с собой, — сообщила певица в соцсети.