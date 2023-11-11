Дом Градского вновь ограбили

Пока наследники композитора Александра Градского в суде делили имущество покойного музыканта, один из особняков звезды обворовали. Воры унесли дорогую технику, мебель, посуду. В доме не было охраны, сообщает Рамблер.

Никто из родных музыканта не удосужился взять на себя ответственность и установить охрану. Вдова уверена, что, пока имущество еще не поделено, она его сторожить не должна. Вероятно, подобной позиции придерживались и дети Градского.

Адвокат вдовы Лариса Широкова заявила:

Пока идет речь об общем имуществе, режим сохранности должны организовывать все наследники, а не одна Марина. Да у нее и средств таких нет: Марина мама двоих маленьких детей, не работает, и опека выделяет ей определенную сумму на детей и контролирует расходы.

Градский оставил в наследство два больших дома площадью свыше тысячи квадратов в элитных поселках Наро-Фоминского района. Один из них должен остаться вдове с младшими детьми, второй - старшим.