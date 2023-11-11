Валерий Меладзе удвоил стоимость своих новогодних корпоративов

Музыкант Валерий Меладзе в два раза поднял стоимость своих новогодних корпоративов. За свое выступление он теперь просит 80 тысяч евро, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, к такой сумме певец просит еще 10 тысяч евро за авиабилеты бизнес-класса, техническое обустройство сцены, трансфер и отдельную гримерку.

По информации источника канала, исполнителя приглашают за границу на корпоративы, концерты Меладзе расписаны до 31 декабря.

Большинство праздничных мероприятий состоится в ОАЭ.