Из-за засухи вода в пруду на Гавайях окрасилась в ярко-розовый цвет

Вода в пруду, расположенном в Национальном заповеднике «Кеалия» на гавайском острове Мауи, окрасилась в ярко-розовый цвет. Причиной такого явления стало увеличение содержания соли после сильной засухи, сообщает Рамблер.

По мнению ученых, изменение цвета воды вызвано размножением галобактерий. Это - одноклеточные организмы, живущие в экстремально соленых водоемах.

В настоящий момент уровень соли в пруду вдвое больше, чем в морской воде.

В августе 2023 года здесь произошел смертельный лесной пожар. Пламя охватило 90 процентов округа Мауи, и это стало причиной засухи, уточняет The Guardian.