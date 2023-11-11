История о том, как бывшие рабы, став свободными, превратились в бесчеловечных дикарей и стали проповедовать терроризм и жестокость

21:04 2023-11-11
История о том, как бывшие рабы, став свободными, превратились в бесчеловечных дикарей и стали проповедовать терроризм и жестокость

Речь идет о печальных фактах, имевших место в истории Либерии. Это государство, созданное бывшими американскими рабами на западном берегу Африки.

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20-е годы XIX века в Америке стали периодом большого скопления чернокожих граждан, которые получили свободу или уже были рождены свободными людьми.

Комфортно в обществе белых людей, еще недавно бывших их владельцами, афроамериканцы себя, конечно, не ощущали.

Насилие и унижения со стороны белокожего населения продолжались.

Многие темнокожие мечтали уехать в Африку, на историческую родину, откуда когда-то европейцы увезли их предков насильно и продали в рабство.

Американское колонизационное общество всячески помогало таким людям.

Участники АКО были уверены, что афроамериканцы до конца не смогут влиться в американский социум, и лучше им будет у себя на родине.

В итоге АКО договорилось с местным населением на африканском побережье о выкупе части территорий для поселения чернокожих эмигрантов из Америки.

В 1822 году здесь основали первую колонию поселенцев, названа она была весьма символически - Либерия, от американского слова "свобода", что означало - страна свободных.

Однако дальше события развивались очень печально.

Американские чернокожие поселенцы быстро почувствовали свое превосходство перед местными. Дружелюбием тут и не пахло.

Постепенно они отобрали земли у туземцев и превратили их в рабов, установив жесткую диктатуру.

История повторилась, потомки рабов скопировали поведение бывших белых хозяев и сами стали рабовладельцами.

В 1847 году Либерия была объявлена независимой, принятая конституция опиралась на американские законы.

Безжалостное угнетение туземцев продолжалось до 1980 года.

Потом в Либерии случился военный переворот. Его организовал Самюэль Доу, выходец из коренного населения крао.

Он и его соратники свергли правящего президента Уильяма Толберта Самюэль Доу объявил себя новым правителем.

Диктатура закончилась, но жизнь страны так и не наладилась.

В ней продолжились хаос, беспредел и насилие, приведшие в итоге к двум жестоким гражданским войнам - в 1989-1997 и в 1999-2003 годах.

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