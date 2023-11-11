По замыслу авторов мультфильма и должен был озвучить эту роль, но скончался за год до выхода фильма от сердечного приступа.
Помните ту коварную ведьму из "Русалочки" Урсулу
Ее прототипом стал актер Харрис Милстед, который в 80-х эпатировал публику своим женским образом под именем Дивайн.
Храмова Оксана
Каждый день на станцию лондонского метро приходит женщина, чтобы услышать объявление с записью голоса мужа
В 1950 году была сделана запись мужским голосом, привычное объявление для пассажиров. Пожилая женщина приходит на станцию, чтобы снова ощутить присутствие любимого человека, который умер в 2003 году.
Храмова Оксана
Женский алкоголизм: чем он отличается от мужского и почему сложнее лечится
Кто-то считает, что понятия "женский алкоголизм" не существует, якобы оно попросту некорректное. Ведь нет же женского гастрита или женского плоскостопия. Вроде бы как проблема общая для всех, но все не так просто.
Татуировки звёзд Голливуда и их значение: Леди Гага
Леди Гага, настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, родилась 28 марта 1986 года в Нью-Йорке, США.
Киппымджо - гарем лидера КНДР, состоящий из 2000 женщин
О существовании специальной женской бригады в Северной Корее, служба в которой является обязательной и приравнивается к армейской, говорят на уровне слухов и домыслов. Проверенной информации нет, однако нет дыма без огня...
Девочку 13 лет держали привязанной к стулу: жуткая история подростка-маугли Джини Уайли
Ранние детские годы Джини были сущим адом. Кошмарные подробности этой истории работники соцслужбы узнали только через 13 лет по чистой случайности.
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