Помните ту коварную ведьму из "Русалочки" Урсулу

Женский алкоголизм: чем он отличается от мужского и почему сложнее лечится

Кто-то считает, что понятия "женский алкоголизм" не существует, якобы оно попросту некорректное. Ведь нет же женского гастрита или женского плоскостопия. Вроде бы как проблема общая для всех, но все не так просто.