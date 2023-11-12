Запах бензина вызывает у многих людей приятные ощущения: с чем связана такая реакция

Можно попробовать объяснить такое пристрастие ассоциативными рядами, которые возникают в голове под воздействием органов обоняния.

Запах бензина может напоминать какие-то приятные детские ощущения. Например, прошлая поездка к морю, в любимый магазин за игрушками или лакомствами.

После этого подсознательно у человека от знакомого запаха возникают радостные эмоции.

Эмоции с запахами связаны намного сильнее, чем с сигналами, поступающими от других органов чувств.

Зоны мозга, которые контролируют обоняние, посылают информацию в особую область черепа, затем вступают в прямой контакт с миндалевидным телом.

Оно, в свою очередь заведует нашими эмоциями. Импульсы, поступающие от других органов чувств, проходят по другому маршруту, в котором не задействуются специализированные зоны.

Появление положительных эмоций также можно объяснить химическими реакциями, зарождающимися в мозге.

Бензол стимулирует синтез дофамина - "гормона счастья", от чего у человека возникает эйфория.

Однако пресыщение бензолом ведет к разрушению ДНК и отмиранию клеток.

Если погибают клетки иммунной системы, она начинает плохо функционировать, давать сбои. Отсюда - развитие онкозаболеваний и прочих критических состояний.

Не все бывают в восторге от запаха бензина, это потому, что кроме бензола в нем есть и другие компоненты, отнюдь не вызывающие радости у человека.

Например, длинноцепочечные амины напоминают запах рыбы или гнили, длинноцепочечные карбоновые кислоты напоминают козлиный запах.

Если бензин вызывает у людей двоякую реакцию, то некоторые ароматы можно причислить к универсальным.

Они никого не раздражают и всегда доставляют только приятные эмоции, например запах шоколада, скошенной травы, свежего хлеба или шашлыка.