Без анестезии и грязными руками: как проводились операции в начале XIX века

03:49 2023-11-12
Без анестезии и грязными руками: как проводились операции в начале XIX века

В то время анестезия еще только начинала применяться и была очень слабая. Кроме того, врачи не считали нужным даже мыть руки перед операцией.

Slide 1

Мытье рук считалось потерей времени и пустой тратой воды.

Когда случались гангрена, сепсис, нагноения, это считалось в порядке вещей, вроде естественной реакции организма.

Причиной осложнений назывались "дурной воздух", дисбаланс "четырех жидкостей тела": крови, слизи, черной и желтой желчи.

Такую версию сочинили древние греки, долгие века все ее придерживались.

Однажды микробиолог из Франции, Луи Пастер, объяснил, что инфекция появляется из-за микробов, никакие природные силы тут не при чем.

Ученый уверял, что микробов нужно нейтрализовать антисептиками, это был прорыв в медицине.

Однако не все сразу и с легкостью приняли это на веру. Многие врачи продолжали губить людей лечением по старым методам.

Поддержал задумку Пастера Джозеф Листер - английский хирург. Он обрабатывал раны карболовой кислотой, то же самое делал с хирургическими инструментами.

Итог поразил всех: число смертельных случаев после гнойных осложнений уменьшилось в разы.

Труды Листера дали начало новой области медицины - антисептике.

Под антисептикой понимается набор мер, необходимых для устранение микробов в ранах, воспалительных очагах или в самом организме.

С легкой руки Листера развитие антисептики пошло в гору. Вскоре появились йод, перекись водорода, хлоргексидин.

Хирурги уже применяли стерильные перчатки, такую же одежду, повязки. Миллионы людей были спасены от смерти.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
01:39

Храмова Оксана

Запах бензина вызывает у многих людей приятные ощущения: с чем связана такая реакция

Запах бензина вызывает у многих людей приятные ощущения: с чем связана такая реакция

Специфический аромат бензину придает бензол. Ученые до сих пор не смогли понять причину такого неравнодушия подавляющего большинства людей к бензолу. Эволюционных предпосылок к этому не найдено.
Храмова Оксана
23:15

Храмова Оксана

Каждый день на станцию лондонского метро приходит женщина, чтобы услышать объявление с записью голоса мужа

Каждый день на станцию лондонского метро приходит женщина, чтобы услышать объявление с записью голоса мужа

В 1950 году была сделана запись мужским голосом, привычное объявление для пассажиров. Пожилая женщина приходит на станцию, чтобы снова ощутить присутствие любимого человека, который умер в 2003 году.
Антон Райт
22:47

Антон Райт

Помните ту коварную ведьму из "Русалочки" Урсулу

Помните ту коварную ведьму из "Русалочки" Урсулу

Ее прототипом стал актер Харрис Милстед, который в 80-х эпатировал публику своим женским образом под именем Дивайн.
Храмова Оксана
21:04

Храмова Оксана

История о том, как бывшие рабы, став свободными, превратились в бесчеловечных дикарей и стали проповедовать терроризм и жестокость

История о том, как бывшие рабы, став свободными, превратились в бесчеловечных дикарей и стали проповедовать терроризм и жестокость

Речь идет о печальных фактах, имевших место в истории Либерии. Это государство, созданное бывшими американскими рабами на западном берегу Африки.
Храмова Оксана
20:08

Храмова Оксана

Женский алкоголизм: чем он отличается от мужского и почему сложнее лечится

Женский алкоголизм: чем он отличается от мужского и почему сложнее лечится

Кто-то считает, что понятия "женский алкоголизм" не существует, якобы оно попросту некорректное. Ведь нет же женского гастрита или женского плоскостопия. Вроде бы как проблема общая для всех, но все не так просто.
Светлана Игнатьева
19:59

Светлана Игнатьева

Из-за засухи вода в пруду на Гавайях окрасилась в ярко-розовый цвет

Из-за засухи вода в пруду на Гавайях окрасилась в ярко-розовый цвет

В настоящий момент уровень соли в пруду вдвое больше, нежели в морской воде.
article_image 21:07

Татуировки звёзд Голливуда и их значение: Леди Гага

Леди Гага, настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, родилась 28 марта 1986 года в Нью-Йорке, США.

article_image 20:31

Киппымджо - гарем лидера КНДР, состоящий из 2000 женщин

О существовании специальной женской бригады в Северной Корее, служба в которой является обязательной и приравнивается к армейской, говорят на уровне слухов и домыслов. Проверенной информации нет, однако нет дыма без огня...

article_image 20:30

Девочку 13 лет держали привязанной к стулу: жуткая история подростка-маугли Джини Уайли

Ранние детские годы Джини были сущим адом. Кошмарные подробности этой истории работники соцслужбы узнали только через 13 лет по чистой случайности.