София Стужук после пластики лица стремительно лысеет

На счету известной блогерши, которая ранее выступала за натуральность и принятие себя,- несколько пластических операций, напоминает СтарХит.

София Стужук сделала новую грудь, а теперь мечтает ее переделать. А недавно звезда прооперировала лицо. Многодетная мама верила, что наконец получит внешность мечты.

Но девушка столкнулась с новой проблемой: у нее стали стремительно выпадать волосы.

Я лысею! Из меня каждый день волосы вылазят клоками сумасшедшими. Реально волос практически не осталось. Я в панике, - пожаловалась 28-летняя София .

Пользователи Сети считают, что блогерше лучше бы оставить в покое свою внешность, потому что она отлично выглядела и без манипуляций. Но звезда уверена, что у нее еще много работы над собой.

Стужук также раскрыла стоимость ряда пластических операций в Турции. Повторное преображение в Турции со скидкой ей обошлось в 11 800 евро.