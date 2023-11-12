Прах Вячеслава Гришечкина наконец захоронен на Новодевичьем кладбище

12:20 2023-11-12
Прах Вячеслава Гришечкина наконец захоронен на Новодевичьем кладбище

Звезда сериала «Солдаты» нашел свое упокоение рядом со второй женой Анной, которой не стало в 2017-м году.

Из-за проблем с сердцем Гришечкин скончался еще 15 сентября. Артиста кремировали, однако долго не могли захоронить. Как сообщает КП, актер признавался, что хотел бы упокоиться рядом со второй женой Анной, которой не стало в 2017-м году.

Прах Анны находится на Новодевичьем кладбище, но с переносом урны Вячеслава Гришечкина в колумбарий возникли некоторые сложности, хотя колумбарную нишу на этом погосте актер приобрел еще сам при жизни.

Его единственная дочь Ольга от первого брака никого не пригласила на захоронение. Но бывший директор звезды Максим Миллер уже посетил Новодевичье кладбище.

Очень рад, что мой друг наконец обрел покой, и Ольга закрыла этот вопрос, — поделился Максим Миллер.

Последнее желание Вячеслава наконец выполнено, его душа успокоилась.

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