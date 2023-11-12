Звезда «Игры престолов» Хафтор Бьенсон потерял новорожденную дочь

Страшная беда постучалась в двери семьи исландского спортсмена и звезды сериала «Игра престолов» Хафтора Бьенсона.

Через двое суток после рождения скончалась единственная дочь артиста и его супруги. Новостью о тяжелой утрате Бьенсон поделился в личном микроблоге, сообщает 5-tv.ru.

Девочка родилась недоношенной. За ее жизнь боролись врачи, однако усилия результата не дали. В память о своей дочке Бьенсен опубликовал душераздирающее послание, где признался, что и он, и жена убиты горем.

С большой скорбью сообщаем о рождении нашей дочери раньше срока, которая родилась 8 ноября на 21-й неделе беременности. Ее сердце перестало биться. Не могу словами описать боль от этой утраты. Горе, которое мы чувствуем, с нами будет навсегда, но и любовь - тоже, — говорится в сообщении.

Хафтор Бьернссон в сериале «Игра престолов» сыграл роль Грегора Клигана (по прозвищу Гора). Его жена работает фитнес-блогером. Пара воспитывает общего сына.