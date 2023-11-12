В Италии из цирка сбежал лев и шесть часов бегал по городу

Сбежавший из цирка лев несколько часов прогуливался по улицам Ладисполи, который находится в 60 километрах от Рима. На то, чтобы его поймать и вернуть в цирк, ушло 6 часов, уточняет газета La Repubblica.

Речь идёт о довольно пожилом и крупном животном по имени Кимба. Работники цирка в субботу после обеда оставили двери клетки открытой, и лев вышел, забрался в жилые кварталы. Горожанам рекомендовали не выходить на улицу, и многие наблюдали за передвижениями зверя с балконов.

Для поисков и захвата животного был использован вертолет и приборы ночного видения. В итоге спецгруппа полицейских и ветеринаров смогла временно усыпить льва.

После этого эпизода поднялась волна полемики о содержании в неволе диких животных.