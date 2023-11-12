Кейт Миддлтон надела ожерелье английской королевы Елизаветы II

В Великобритании в день памяти павших Кейт Миддлтон появилась в лондонском Альберт Холле в жемчужном ожерельи Ее Величества, сообщает Космополитен.
Покойная Елизавета II любила больше всего именно украшения из жемчуга, и данное ожерелье занимало особое место в ее коллекции.
Отец будущей монаршей особы дарил дочери каждый год по одной жемчужине с момента ее рождения, и к 18 годам у Елизаветы было свое ожерелье.
На мероприятии также пристутствовал король Карл III с женой Камиллой. Они открыли статую Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа. Британский король при этом не смог сдержать слез.
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