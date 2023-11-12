В Японии отметили столетие Хатико

Известному псу Хатико исполнилось сто лет. Жители японского города Одатэ в префектуре Акита на станции Сибуя празднуют юбилей легендарной собаки.

Возле статуи Хатико в память о псе открыли павильон, который посвящен собаке и району Сибуя.

Историю Хатико знает весь мир. Его хозяин Хидэсабуро Уэно однажды не вернулся с работы потому, что скоропостижно скончался.

Хатико не мог об этом знать и продолжал ждать своего хозяина на железнодорожной станции.

В 1932-м году о собаке вышла статья в газете. Через пару лет в честь этого пса установили памятник «Верному псу Хатико». На церемонии присутствовало и само животное. Хатико умер в 1935 году близ станции Сибуя.