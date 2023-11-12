Ученые из Китая и США знают, как отращивать новую зубную эмаль из стволовых клеток

Ученые давно искали способ восстановления зубной эмали, который решил бы многие проблемы со здоровьем полости рта.

Специалистам из Университета Вашингтона и Чжэцзянского университета удалось добиться обнадеживающих результатов в этой области исследований.

Ознакомиться с научными изысканиями можно в изданиях Developmental Cell и Science Advances.

Ученые применили метод секвенирования РНК, чтобы найти гены, формирующие эмаль особыми клетками - амелобластами.

Они появляются в организме на этапе роста зубов. Когда этот процесс завершен, амелобласты отмирают за ненадобностью.

Научные сотрудники стали искать способ воссоздать их, используя стволовые клетки.

В лаборатории удалось вырастить органоиды - мини-версии органов, в том числе такие, которые синтезируют белки для роста зубной эмали (амелогенин и амелобластин). Получили их из стволовых клеток.

Белки способны воссоединяться с поверхностью разрушенных зубов и образовывать на них новую эмаль.

Ученые провели эксперимент: зубы человека обработали кислотой, имитируя повреждение кариесом.

За 48 часов органоиды смогли нарастить новый слой эмалеподобного материала плотностью примерно в 2,7 мкм и со структурой, сходной с естественной эмалью.

По мнению специалистов, такой метод в будущем позволит наращивать новую эмаль на поврежденных зубах, отращивать полноценные зубные пломбы органического происхождения или биоинженерные зубные импланты.