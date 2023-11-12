Ученые из Китая и США знают, как отращивать новую зубную эмаль из стволовых клеток

15:07 2023-11-12
Ученые из Китая и США знают, как отращивать новую зубную эмаль из стволовых клеток

В организме человека нет тканей, более твердых, чем зубная эмаль. Однако сохранить ее здоровой мало кому удается. Разрушенная эмаль сама регенерироваться не может. Со временем человек просто теряет зуб.

Ученые давно искали способ восстановления зубной эмали, который решил бы многие проблемы со здоровьем полости рта.

Специалистам из Университета Вашингтона и Чжэцзянского университета удалось добиться обнадеживающих результатов в этой области исследований.

Ознакомиться с научными изысканиями можно в изданиях Developmental Cell и Science Advances.

Ученые применили метод секвенирования РНК, чтобы найти гены, формирующие эмаль особыми клетками - амелобластами.

Они появляются в организме на этапе роста зубов. Когда этот процесс завершен, амелобласты отмирают за ненадобностью.

Научные сотрудники стали искать способ воссоздать их, используя стволовые клетки.

В лаборатории удалось вырастить органоиды - мини-версии органов, в том числе такие, которые синтезируют белки для роста зубной эмали (амелогенин и амелобластин). Получили их из стволовых клеток.

Белки способны воссоединяться с поверхностью разрушенных зубов и образовывать на них новую эмаль.

Ученые провели эксперимент: зубы человека обработали кислотой, имитируя повреждение кариесом.

За 48 часов органоиды смогли нарастить новый слой эмалеподобного материала плотностью примерно в 2,7 мкм и со структурой, сходной с естественной эмалью.

По мнению специалистов, такой метод в будущем позволит наращивать новую эмаль на поврежденных зубах, отращивать полноценные зубные пломбы органического происхождения или биоинженерные зубные импланты.

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