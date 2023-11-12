Необычная практика в растениеводстве: зачем японцы выращивают деревья на деревьях и как они это делают

15:52 2023-11-12
Необычная практика в растениеводстве: зачем японцы выращивают деревья на деревьях и как они это делают

Началось все с криптомерии. Это ценная хвойная порода, растущая в Японии и Китае. Славится прочностью и гибкостью древесины. Спрос на материал всегда был большой, а вот лесов маловато. Японцы нашли выход.

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В 14 веке смекалистые жители Страны восходящего солнца приловчились выращивать деревья прямо на других деревьях.

Такая техника получила название "дайсуги". Заключается она в следующем: криптомерию срубают, оставляя пенек и дожидаясь новых побегов из него.

Побеги отрастают, толстеют, образуют новые стволы. Они, в свою очередь отращиваются до определенной высоты и ширины и потом спиливаются.

Пень, между тем, продолжает "трудиться" и постоянно выдает очередную порцию новых побегов. Благо, корневая система у криптомерии очень мощная.

Материнское дерево, живущее до нескольких сотен лет, способно наплодить за свою долгую жизнь до 100 новых крепких стволов.

Все они вырастают красивыми, ровными, без единого сучка, и древесину дают высокого качества.

Выращивая деревья таким способом, японцы экономят территорию и ресурсы, не причиняя никакого ущерба природе.

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