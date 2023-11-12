Анфиса Чехова рассказала, как поправилась в Грузии до 100 кг

Анфиса Чехова рассказала, что после рождения сына Соломона некоторое время жила в Грузии с мужем Гурамом Баблишвили. Хлебосольные родственники Гурама от души кормили телеведущую, и она росла вширь.
За месяц я поправилась на 10 кг. Гуляла, сидела дома, есть только и оставалось. Я 99 килограммов весила!
Я была такой большой, что не нравилось даже показываться людям, — рассказала красавица.
Анфиса призналась, что ей непросто было вернуться в форму. Она начала заниматься йогой, отказалась от сахара, жареных и жирных продуктов. Из ее рациона также пропали мясо и яйца.
Через семь лет телеведущая развелась с мужем.
Это были самые долгие в моей жизни отношения. Если бы не родился Соломон сразу, как сошлись, не протянули бы, - призналась Чехова в проекте Светланы Бондарчук «Света вокруг Света».
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