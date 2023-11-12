Валерий Леонтьев понизил стоимость новогодних выступлений

Валерий Леонтьев снизил цену на новогодние корпоративы из-за падения спроса на его выступления. Вместо 150 тысяч долларов певец просит 120 тысяч.
Но, как сообщает Газета.ру, может согласиться петь и за 100 тысяч долларов.
Райдер у музыканта при этом не изменился. Как и ранее, звезда просит 50 процентов предоплаты за концерт, предоставление автомобиля Mercedes-Benz. Осталось неизменным и требование заклеить окна черными пакетами в люксовом номере отеля.
Музыканту также необходимо, чтобы поблизости его номера в гостинице поселили его охранников.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__