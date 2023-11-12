Валерий Леонтьев понизил стоимость новогодних выступлений

17:29 2023-11-12
Валерий Леонтьев понизил стоимость новогодних выступлений

Вместо 150 тысяч долларов певец просит 120 тысяч, но может согласиться петь и за 100 тысяч долларов.

Валерий Леонтьев снизил цену на новогодние корпоративы из-за падения спроса на его выступления. Вместо 150 тысяч долларов певец просит 120 тысяч.

Но, как сообщает Газета.ру, может согласиться петь и за 100 тысяч долларов.

Райдер у музыканта при этом не изменился. Как и ранее, звезда просит 50 процентов предоплаты за концерт, предоставление автомобиля Mercedes-Benz. Осталось неизменным и требование заклеить окна черными пакетами в люксовом номере отеля.

Музыканту также необходимо, чтобы поблизости его номера в гостинице поселили его охранников.

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