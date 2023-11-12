Ложные представления о Китае, от которых давно пора отказаться

18:38 2023-11-12
Ложные представления о Китае, от которых давно пора отказаться

Многие представляют себе китайцев и жизнь в Китае совсем не так, как есть на самом деле, руководствуясь распространенными стереотипами. Между тем, они давно уже потеряли свою актуальность.

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Представляем самые популярные из давно устаревших фактов

В Китае полно мужчин и совсем мало женщин, поэтому сильный пол вынужден искать жен среди иностранок. В семьях не приветствуется рождение дочери, и китаянки часто делают аборты.

Такие времена правда были в истории страны, но уже давно в прошлом. Рождение мальчика раньше было преимуществом: он не уходил из семьи и мог обеспечивать родителей в будущем.

Сейчас все иначе: за дочь берут хороший выкуп, сыну же надо купить машину и дом, чтобы он мог привести туда молодую жену и начать семейную жизнь.

Проблема с нехваткой женщин все-таки есть, но другого плана. Все хотят себе молодых и красивых, таких, увы, на всех не хватает.

Девушки тоже не лыком шиты: им подавай обеспеченного, с квартирой и машиной, на другого и не посмотрят. Благо, с выбором парней проблем нет.

В Китае все заводят по одному ребенку.

Такой подход отменили с 2016 года. Раньше в малонаселенных областях эта программа тоже не работала, актуальна она была для Шанхая, Пекина и других крупных городов.

Для малочисленных национальностей запрет на рождение детей не применялся. В Китае, если что, 56 своих национальностей. Основной считается ханьцзу. Вот им нельзя было иметь больше одного ребенка.

Рожать детей в Китае можно, сколько хочешь, однако многодетных семей мало, потому что это очень накладно.

Китайские мужчины - низкорослые и слабые.

Это совсем не так, они разные, есть ростом 165-170 см, а есть и под два метра - 185-195 см. Между прочим и россияне не все прям богатыри и гиганты.

А вот представительниц прекрасного пола действительно больше маленьких и худеньких. Здесь мода на миниатюрных и хрупких, и девушки стараются соответствовать.

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