Александру Митте стало плохо, у него диагностировали пневмонию

Легендарному режиссера Александру Митте стало плохо. Врачи скорой выявили у него высокую температуру, ему стало тяжело дышать. Как сообщает АиФ, доктора диагностировали у него пневмонию.

При этом от госпитализации Александр Наумович отказался.

В начале 2023 года Митта тяжело переболел коронавирусом. Летом режиссера срочно увезли в больницу, у него стали плохо "слушаться" рука и нога. КТ головного мозга тогда показало наличие у него кист и признаки атеросклероза.

90-летнего деятеля культуры частично парализовало

Кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ Александр Митта родился в 1933-м году в Москве. Он окончил режиссерский факультет Всероссийского госуниверситета кинематографии, его учителем был народный артист СССР Михаил Ромм.