Часы уроженца Витебска, который погиб на «Титанике», проданы за 119 тысяч долларов

Аукционный дом Henry Aldridge & Son в Великобритании провел торги необычных лотов.

Как передаёт ТАСС, за рекордные 119 тысяч долларов были проданы швейцарские часы, ранее принадлежавшие пассажиру 2-го класса.

Речь идет об иммигранте из Витебска Синае Канторе.

34-летний мужчина рассчитывал начать в США новую жизнь и погиб. А его 24-летняя жена спаслась, попав на спасательную шлюпку. Женщина позже получила все вещи, которые были найдены при её погибшем муже.

Вдове передали паспорт супруга, телескоп, кошелек, штопор и часы.