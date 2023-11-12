Volvo представила первый в истории минивэн

Компания Volvo в Китае представила свой первый минивэн, получивший электрическую силовую установку, сообщает Газета.ру со ссылкой на портал Autohome.

Volvo EM90 построили на платформе Geely SEA, где базируется минивэн Zeekr 009. Электроминивэн оснастили силовой установкой мощностью 272 лошадиных сил, тяга передается лишь на задние колеса, максимальная дальность хода при этом не превышает 738 километров.

У минивэна от Zeekr при этом заявлен полный привод, мощность двухмоторной установки равна 544 силам.

В список оснащения EM90 также входят аудиосистема Bowers & Wilkins (с 21-м динамиком), двухкамерная пневмоподвеска, панорамная крыша, кресла второго ряда с массажем и вентиляцией, а также выдвижными столиками.

Стоимость Volvo EM90 начинается от 818 тысяч юаней (111 тысяч долларов).Собирать минивэны планируется на заводе Geely в КНР.