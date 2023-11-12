Бузова заявила, что Лобода обидела ее поклонников

19:35 2023-11-12
Бузова заявила, что Лобода обидела ее поклонников

Ольга рассказала, что Светлана заявила, будто на концерты телеведущей ходят только недалекие люди.

Ольга Бузова призналась, что ей неинтересна Светлана Лобода как человек. Дело в том, что Светлана плохо отзывалась о фанатах Ольги.

Сказала, что Бузову слушают лишь недалекие люди. Для меня априори человек не может быть интересен, если он так говорит о людях.

Я никогда не хотела идти по пути Лободы или какому-то другому. Никогда Светлана не была примером для меня. Человек, который оскорбляет других - какой пример можно с него взять? — пояснила телеведущая.

В интервью Надежде Стрелец на YouTube Ольга Бузова также рассказала, что долгое время ее не считали достойной приглашения на светские рауты:

Было табу. Потом, когда меня позвали, уже я сказала, что нету времени. Лучше мы с простым народом на концерте потанцуем.

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