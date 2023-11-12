Бузова заявила, что Лобода обидела ее поклонников

Ольга Бузова призналась, что ей неинтересна Светлана Лобода как человек. Дело в том, что Светлана плохо отзывалась о фанатах Ольги.

Сказала, что Бузову слушают лишь недалекие люди. Для меня априори человек не может быть интересен, если он так говорит о людях. Я никогда не хотела идти по пути Лободы или какому-то другому. Никогда Светлана не была примером для меня. Человек, который оскорбляет других - какой пример можно с него взять? — пояснила телеведущая.

В интервью Надежде Стрелец на YouTube Ольга Бузова также рассказала, что долгое время ее не считали достойной приглашения на светские рауты: