Несколько пород собак, которые существовали раньше, но сегодня уже исчезли

21:12 2023-11-12
Несколько пород собак, которые существовали раньше, но сегодня уже исчезли

Причины исчезновения пород собак чаще всего связаны с меняющимся укладом жизни людей. Животных выводили для определенных целей, когда в них отпала необходимость, породы исчезли.

Рассказываем об интересных породах собак, которые уже остались в прошлом.

Старинная русская гончая

Она была очень крупная, весом до 100 кг, стойко переносила морозы. Выводилась для охоты и охраны скота. Исчезла порода из-за агрессивного характера. Она была плохо управляема и обязанности выполняла кое-как, поэтому полноценно служить человеку не могла.

Меделян

Происходила от итальянских молоссов и догов. Ценили собаку за огромные размеры и силу. Также собака была превосходным охотником.

Меделян был очень дорогим, за него платили, как за чистокровную лошадь. С собакой ходили на медведей. Потом на это дело ввели запрет, порода стала исчезать.

Курляндская борзая

Как она выглядела, уже сложно сказать, описания почти не сохранились. Упоминается порода в книге Л. П. Сабанеева "Собаки охотничьи... Борзые и гончие".

Автор представляет животное так: крупная, с широким задом, низким передом, с пропорционально развитым телосложением. При своей громоздкости была необычайно резвая, но с "понурым видом".

Также собака характеризовалась как очень сильная и ловкая, злобная и мощная, особенно хороша была в схватке с волками. О причинах исчезновения ничего неизвестно.

Московский водолаз

Создавалась как морозостойкая служебная порода. Предками были немецкие овчарки и ньюфаундленды. В обязанности собак входило спасать людей из воды и охранять морские суда.

Выведенные животные были очень агрессивные и злобные. Служили плохо, порой проявляли агрессию к утопающим людям. Вот почему порода долго не просуществовала.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
19:55

Светлана Игнатьева

Историк объяснил, когда и почему появилась традиция пить чай в поезде

Историк объяснил, когда и почему появилась традиция пить чай в поезде

В прежние времена пассажирам приходилось брать свой чай, а кипяток покупать на станциях.
Светлана Игнатьева
19:35

Светлана Игнатьева

Бузова заявила, что Лобода обидела ее поклонников

Бузова заявила, что Лобода обидела ее поклонников

Ольга рассказала, что Светлана заявила, будто на концерты телеведущей ходят только недалекие люди.
Храмова Оксана
19:19

Храмова Оксана

С одним китайцем случилась печальная история: на взрослом сайте ему попалось развратное видео с участием жены

С одним китайцем случилась печальная история: на взрослом сайте ему попалось развратное видео с участием жены

Как-то раз китайский мужчина решил заглянуть на сайт с контентом для взрослой публики 18+. Проматывая ленту с роликами, он вдруг наткнулся на видео, в котором узнал свою жену.
Светлана Игнатьева
19:19

Светлана Игнатьева

Volvo представила первый в истории минивэн

Volvo представила первый в истории минивэн

Стоимость Volvo EM90 начинается от 818 тысяч юаней (111 тысяч долларов).Собирать минивэны планируется на заводе Geely в КНР.
Светлана Игнатьева
19:08

Светлана Игнатьева

Часы уроженца Витебска, который погиб на «Титанике», проданы за 119 тысяч долларов

Часы уроженца Витебска, который погиб на «Титанике», проданы за 119 тысяч долларов

За 117 тысяч долларов на аукционе было продано клетчатое одеяло, которым могли прикрываться пассажиры 1-го класса на прогулке по палубе.
Светлана Игнатьева
18:55

Светлана Игнатьева

Александру Митте стало плохо, у него диагностировали пневмонию

Александру Митте стало плохо, у него диагностировали пневмонию

От госпитализации Александр Наумович отказался. В начале года звезда тяжело перенес коронавирус.
article_image 13:40

В 2000 году Пэрис Хилтон подписала контракт с модельным агентством Дональда Трампа «T Management» и стала профессиональной моделью

Первым телевизионным проектом Хилтон, принесшим ей популярность, стало реалити-шоу «Простая жизнь», в котором снялась также подруга Хилтон, дочь певца Лайонела Ричи Николь Ричи. Шоу вышло на канале Fox 2 декабря 2003, и имело большой успех.

article_image 13:19

Константин Циолковский (1857-1935): ученый, изобретатель, родоначальник советской космонавтики

Его гению было слишком тесно в этом мире. Будущий ученый еще с самого детства отличался от своих сверстников.

article_image 08:59

«ПРИПЛЫЛИ»

Всем с детства известно крылатое выражение «Картина Репина «Приплыли», но в действительности нет такой картины.