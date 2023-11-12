Несколько пород собак, которые существовали раньше, но сегодня уже исчезли

Рассказываем об интересных породах собак, которые уже остались в прошлом.

Старинная русская гончая

Она была очень крупная, весом до 100 кг, стойко переносила морозы. Выводилась для охоты и охраны скота. Исчезла порода из-за агрессивного характера. Она была плохо управляема и обязанности выполняла кое-как, поэтому полноценно служить человеку не могла.

Меделян

Происходила от итальянских молоссов и догов. Ценили собаку за огромные размеры и силу. Также собака была превосходным охотником.

Меделян был очень дорогим, за него платили, как за чистокровную лошадь. С собакой ходили на медведей. Потом на это дело ввели запрет, порода стала исчезать.

Курляндская борзая

Как она выглядела, уже сложно сказать, описания почти не сохранились. Упоминается порода в книге Л. П. Сабанеева "Собаки охотничьи... Борзые и гончие".

Автор представляет животное так: крупная, с широким задом, низким передом, с пропорционально развитым телосложением. При своей громоздкости была необычайно резвая, но с "понурым видом".

Также собака характеризовалась как очень сильная и ловкая, злобная и мощная, особенно хороша была в схватке с волками. О причинах исчезновения ничего неизвестно.

Московский водолаз

Создавалась как морозостойкая служебная порода. Предками были немецкие овчарки и ньюфаундленды. В обязанности собак входило спасать людей из воды и охранять морские суда.

Выведенные животные были очень агрессивные и злобные. Служили плохо, порой проявляли агрессию к утопающим людям. Вот почему порода долго не просуществовала.