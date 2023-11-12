Несколько интересных фактов, связанных с мультфильмом «Бременские музыканты»

В мультике прославляли бандитов, принцесса вообще бегала в откровенном платье, едва прикрывавшем срамные места. Главный герой был какой-то бродяга неотесанный.

Тем не менее эта история запала в душу многим советским зрителям, персонажей полюбили и дети, и взрослые.

С мультфильмом связано немало интересных фактов, о которых сегодня мало кто знает.

Сценарий придумал Василий Ливанов, он же добавил в сюжет главного героя - Трубадура. Потом этот малоизвестный актер стал знаменитым "Советским Шерлоком Холмсом".

Тема любви была добавлена Геннадием Гладковым, он же делал музыку. Так появилась Принцесса и ее отец-король с охраной. После этого животные-музыканты, взятые из сюжета сказки братьев Гримм, уже не были главными героями и отошли на второй план.

Озвучивал Трубадура Олег Анофриев, также его голосом говорят охранники и разбойники. Запись делалась в студии ночью, потому что все другое время было строго расписано. Олег Анофриев был простужен и пришел на работу с высокой температурой.

Сначала Трубадур был изображен с колпаком шута на голове. Принцесса должна была красоваться в кружевном наряде. Режиссер все отменила и потребовала держаться западной моды. Тогда персонажей "переодели".

Ходили слухи, что Принцесса рисовалась с жены автора песен мультфильма Юрия Этина. Он тогда купил дорогое красное платье супруге за 40 рублей, вот в него и нарядили главную героиню.

Атаманшу делали, опираясь на образ Тамары Вишневой, жены Вячеслава Котеночкина. У женщины было выступление в театре, где она зажигательно отплясывала на бочке.

Речь разбойницы - подражание манере Фаины Раневской.

У мультика было много поклонников и "хейтеров" среди зрителей. Людям не нравился внешний вид главных героев (слишком распутный и развязный) и возвеличивание разбойников. Проект называли бунтарским и провокационным.

Мультфильм так и не получил ни одной награды, хотя в одно время его планировали представить на Берлинском фестивале.

Вторая и третья часть "Бременских музыкантов" не были такими же удачными, особого успеха у зрителей они уже не имели.